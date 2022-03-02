Москва, , 20:04 — REGNUM В ходе специальной военной операции по денацификации Украины погибли 498 солдат и офицеров Российской армии, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Гвоздики на мемориале Андрей Репин © ИА REGNUM

«Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга. 1597 наших товарищей получили ранения», — рассказал он.

Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции, отметил Конашенков.

«Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют — более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтверждённым данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека», — рассказал официальный представитель Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.

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