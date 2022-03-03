Донецк, 3 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой Народной Республике минами калибром 122 мм, которые запрещены Минскими соглашениями. Об этом 3 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Уточняется, что по Донецку было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. Столько запрещённых снарядов было выпущено в сторону Горловки (посёлок шахты имени Ленина).

«По оперативной информации, в результате обстрелов со стороны военных формировании Украины зафиксированы повреждения: населённый пункт Горловка: ул. Короленко, 17; ул. Космонавта Комарова, 6; пер. Цветочный, 6; пер. Цветочный, 4», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Кроме того, в результате обстрела Киевского района Донецка зафиксированы повреждения по улице Взлётной 44 и 46.

Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в результате обстрела киевских боевиков Горловки в ДНР были повреждены фильтровальная и насосная станции, из-за чего без водоснабжения остались свыше 70 тысяч человек.

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