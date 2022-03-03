Москва, 3 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Работу российских дипломатов за рубежом пытаются сорвать телефонные террористы. Звонки поступают в основном с Украины, из США и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

По её словам, звонки поступают и из других стран, в том числе из Германии, речь идет об угрозах и блокировке связи.

«Они просто блокируют работу российских дипломатов за рубежом», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон может полностью разорвать дипломатические отношения с Россией на фоне спецоперации РФ на Украине.

Читайте также: Посол РФ допустил полный разрыв дипломатических отношений Москвы и Лондона