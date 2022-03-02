Лондон, , 14:31 — REGNUM Дипломатические отношения между Россией и Великобританией могут быть полностью разорваны. Такой вероятности не исключил посол России в Великобритании Андрей Келин.

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«Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны. Разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы, но и посольство Великобритании в Москве вынуждено будет покинуть [Россию]», — заявил в эфире телеканала «Россия-24» дипломат.

сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия-24» в среду.

При этом глава дипмиссии подчеркнул, что сейчас посольство в Лондоне работает «в прежнем режиме», консульский приём продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией 24 февраля, после начала российской военной спецоперации по защите Донбасса. В МИД РФ заявили, что такой шаг со стороны Украины был логическим завершением русофобской политики официального Киева.

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Добавим, что министерство иностранных дел Польши инициировало изъятия российской недвижимости в этой стране Речь идёт о двух объектах, которыми Россия «незаконно владеет» и не использует в дипломатических и консульских целях. Один из них — здание общеобразовательной школы при российском посольстве на улице Келецка, 45.

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