Сеул, 3 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2151 человек. Об этом 3 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 3 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 863 511 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 4275 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 375 275 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,5%.

«Бустерную» дозу получили 63 685 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 575 385 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 198 803 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 3 691 488.

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