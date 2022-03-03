Мехико, 3 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca передали Мексике через международный механизм COVAX, сообщил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард 2 марта на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

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Речь идет о 2,3 млн доз препарата. Ранее в Мексику доставили 14 млн доз указанной вакцины. Весь этот объем будут использовать для бустерных прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта гватемальский президент Алехандро Джамматтеи наложил вето на одобренный Конгрессом Гватемалы закон о вакцинации от COVID-19.

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