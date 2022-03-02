Гватемала, , 17:59 — REGNUM Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи 1 марта наложил вето на одобренный Конгрессом закон о вакцинации, попросив законодателей пересмотреть его содержание. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Алехандро Джамматтеи (сс) Cocoriki

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«Закон противоречит принципам равенства и справедливости, гарантированным конституцией, а также затрагивает вопросы, не связанные с вакцинацией», — пояснил президент.

Джамматтеи заявил, что закон позволит министерству здравоохранения «взять на себя слишком много под видом социальной помощи», а функции, возложенные на минздрав законом, изменят бюджетную структуру всего министерства.

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