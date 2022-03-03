Сеул, 3 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 1532 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 21 699.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 198 803 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 3 691 488.

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