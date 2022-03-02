Москва, 2 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Вопрос об ускоренном принятии Украины в состав Европейского союза не укладывается в голове, заявил 2 марта заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Andrew Bossi Флаги ЕС и Украины

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«Что касается разговоров об ускоренном принятии Украины в Евросоюз, честно говоря, у меня это не укладывается. Принять в свои ряды такое государство, националистическое, где правят бал нацистские группировки, это по-моему саморазрушительно для самого Евросоюза», — сказал Грушко.

По его словам, европейская геополитика — очень опасная игра. Рано или поздно в Европе должны понять, что формирование натоцентричной архитектуры никуда не приведёт, а только превратит регион, мягко говоря, «в объект военного планирования».

По документам уже видно, что военно-промышленный потенциал Евросоюза хотят подчинить задачам, которые будут формулироваться НАТО, добавил замглавы российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине президент этой страны Владимир Зеленский обратился в ЕС с просьбой о вступлении в альянс. Его просьбу поддержали главы дипломатий европейских стран. Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал обращение Зеленского понятным, но неуместным.

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