Вена, , 18:31 — REGNUM Попытка украинских властей улучшить своё теперешнее положение при помощи вступления в ЕС понятна, но неуместна, сообщил 1 марта журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Комментируя заявку украинского президента Владимира Зеленского на вступление Украины в ЕС, Нехаммер сказал, что сейчас такой шаг нельзя считать подходящим средством для выполнения стоящей перед европейцами задачи.

Он отметил, что задача заключается в том, чтобы простыми средствами достичь солидарности и партнёрства с Украиной.

Что касается Украины в Европейском союзе, то такое нововведение явилось бы результатом неимоверно длительного и сложного процесса, тем более что у 27 стран на эту тему разные точки зрения, добавил Нехаммер.

Напомним, Зеленский запросил вступление Украины в ЕС на фоне начатой Россией 24 февраля специальной военной операции по демилитаризации Украины. Операция проводится в помощь ДНР и ЛНР.

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