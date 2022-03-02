Сеул, 2 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 189 человек. Об этом 2 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 2 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 860 559 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 341 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 370 169 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,5%.

«Бустерную» дозу получили 4749 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 510 985 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 219 241 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 3 492 686.

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