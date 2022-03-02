Сеул, , 04:46 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 219 241 человека, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его данным, 219 173 случая связаны с локальным распространением инфекции, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что впервые с начала пандемии в Южной Корее выявляют свыше 200 тыс. зараженных за одни сутки. Также в стране выросло число пациентов, находящихся в критическом состоянии — сейчас их 762 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 3 492 686. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 96 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 8 266 человек.