Москва, 2 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В России растёт уровень поддержки действий президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 2 марта журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

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По его словам, в Кремле ощущают этот рост по словам поддержки, по конкретным действиям. Подобное единение вокруг президента очень важно в столь нелёгкий и ответственный момент, это придаёт Путину сил.

«Мы видели реакцию парламентариев, ещё до того как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего общества», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал, что Путину известно мнение отдельных деятелей культуры, выступающих против проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса.

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