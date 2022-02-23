Москва, , 16:06 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР) поддерживает почти три четверти жителей РФ (73%). Это 23 февраля следует из обнародованных результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Уточняется, что в исследовании, которое было проведено методом телефонного интервью из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ, приняли участие 1600 совершеннолетних жителей России. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Из результатов опроса следует, что решение российского лидера о признании республик Донбасса поддерживают 73% респондентов, скорее не поддерживают — 16% опрошенных и еще 11% затруднились с ответом.

Также в поддержку подписания Россией договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ЛНР и ДНР высказались 78% участников опроса и 14% скорее не поддерживают это решение.

При этом 92% респондентов ответили, что они в той или иной степени знают о признании Россией республик Донбасса, причем 66% — знают об этом хорошо, и еще 8% заявили, что не знают об этом событии.