Санкт-Петербург, 19 февраля, 2014, 14:00 — ИА Регнум. 18 февраля 2014 года в квартире одного из домов, расположенных по проспекту Ветеранов в Санкт-Петербурге, обнаружено тело 16-летней школьницы. По предварительным данным, она совершила самоубийство в состоянии депрессии, вызванной длительным хроническим заболеванием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

С целью проведения необходимых судебных экспертиз, сбора характеризующего материала и тщательного установления всех обстоятельств смерти девушки по данному факту органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).