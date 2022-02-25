Сеул, , 14:50 — REGNUM Посол Украины в Сеуле Дмитрий Пономаренко призвал Южную Корею и других партнеров объединить усилия, ввести санкции и изолировать Россию из-за специальной операции на Украине. Об этом сообщает Yonhap с ссылкой на заявление посла.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Мы призываем международное сообщество проявить солидарность с Украиной, немедленно введя масштабные скоординированные санкции против России и изолировав Россию на всех возможных международных площадках», — сказал Пономаренко.

Посол также выразил признательность президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину за поддержку суверенитета Украины и обещание присоединиться к международным санкциям против России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Южная Корея не будет вводить односторонние санкции против России, но присоединится к международным мерам.

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