Москва, 2 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Учителя московских школ задали интересующие вопросы по сложившейся ситуации на Украине и её оценке с точки зрения международного права официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Обсуждение прошло в формате онлайн-встречи, организованной департаментом образования и науки Москвы. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

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В департаменте уточнили, что встреча состоялась 28 февраля. На неё были приглашены учителя истории и обществознания.

«Основной темой разговора ожидаемо стала оценка сложившейся ситуации в Украине с точки зрения всех норм международного права, также Мария Захарова ответила на все интересующие учителей вопросы», — уточнили в пресс-службе.

Также на участники встречи обсудили возможные подходы к проведению уроков по теме ситуации с Украиной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления образования Якутска Алексей Семёнов заявил, что для учеников 6−11 классов городских школ будут проводить занятия, на которых расскажут о специальной операции России по просьбе Донецкой и Луганской Народных Республик. Уроки будут проводить по специальному методическому пособию.

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