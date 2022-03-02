Астрахань, 2 марта 2022, 12:15 — REGNUM В школах Астраханской области проходят единые уроки по истории и обществознанию для формирования представлений об общности исторических судеб народов России и Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
Темы единых уроков — история, события Великой Отечественной войны. На уроках обществознания поднимаются вопросы о недопустимости нацизма.
В областном министерстве образования и науки региона считают, что из-за обилия противоречивой информации в социальных сетях у подростков есть необходимость в достоверных и точных сведениях. Своими впечатлениями поделилась ученица восьмого класса школы № 1, где уже прошли единые уроки: