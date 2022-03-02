Донецк, 2 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Бои между силами Донецкой Народной Республики и Украины идут на подступах к Мариуполю. Сообщение об этом опубликовано 2 марта штабом территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

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Отмечается, что освобождены уже 37 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем украинских силовиков. Пополнили этот список Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное.

«Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР заявили о полном блокировании Мариуполя. Для выезда жителей организованы два гуманитарных коридора.

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