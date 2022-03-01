Донецк, , 10:46 — REGNUM Два гуманитарных коридора, которые будут действовать до 2 марта, организуют для выезда жителей города Мариуполь Вооруженные силы России и Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 марта говорится в заявлении заместителя начальника управления НМ ДНР Эдуарда Басурина.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными силами Российской Федерации совместно с управлением Народной милиции ДНР организуются два гуманитарных коридора», — указывается в нем.

Также Басурин уточнил, что покинуть город можно будет до 2 марта и добавил, что безопасность передвижения будет гарантирована на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию России; в западном направлении: Мариуполь — Мангуш; в восточном направлении: Мариуполь — Безыменное.

При этом заместителя начальника управления НМ ДНР добавил, что за сутки перешли под контроль военных республики перешли шесть населенных пунктов на мариупольском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее огонь по мирным гражданам, покидающим город Волноваха, открыли украинские националисты.