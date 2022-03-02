Сеул, 2 марта 2022, 10:03 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея
Вооружённые силы Республики Корея
(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho

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По их словам, коронавирус выявлен у 898 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 20 167.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 219 241 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 3 492 686.

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