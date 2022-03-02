Женева, Швейцария, 2 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. У российской стороны пока нет уверенности в том, что диалог с украинской делегацией поможет разрешить конфликт. Об этом постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в интервью ливанскому телеканалуAl Mayadeen.

Gup.ru Геннадий Гатилов

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Он отметил, что в Москве надеются на продолжение начавшихся контактов между представителями России и Украины. Диалог может послужить началом политического решения, но пока у РФ нет уверенности в получении желаемых результатов.

«Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы», — сказал Гатилов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию, направленную на защиту Донбасса от киевской агрессии, на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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