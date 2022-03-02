Москва, 2 марта 2022, 08:43 — REGNUM Украина в противодействии российской специальной операции делает ставку на городскую герилью и помощь Запада, в то время как Россия всячески стремится минимизировать потери среди мирного населения Украины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Украина во-первых, делает ставку на так называемую городскую герилью. При абсолютном господстве России с воздуха, крупные города будут окружены, потому что отбивать окружения может только скопление войск, находящихся вне города. Как только они оказались вне города, они могут быть уничтожены авиацией.
По его словам, часть таких мер была отработана еще во время операции России на территории Сирии, когда наша армия освобождала ее от террористов и исламистов, и показала достаточную эффективность. Но Украина делает ставку не только на городскую герилью, но и прежде всего на успешность воздействия Запада на Россию при помощи информационных войн и санкций. И удар его будет насколько сильным, насколько это не отразится драматическим образом на благополучие его граждан, поэтому он не будет направлять на Украину свои войска.