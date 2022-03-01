Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Санкт-Петербург преодолел «пятую» волну коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Об этом 1 марта сообщил губернатор Александр Беглов президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече в Москве, сообщает пресс-служба Смольного.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Беглов

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По словам губернатора Петербурга, благодаря федеральной поддержке Северная столица полностью обеспечена лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и всем необходимым. Кроме того, справиться с огромной нагрузкой на учреждения здравоохранения во время эпидемических пиков помогло строительство стационаров-трансформеров. Благодаря им к концу 2022 года здравоохранение города получит 2,2 тыс. совершенно новых коек, которые после пандемии будут перепрофилированы под плановую работу.

По данным губернатора, за последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Петербурге уменьшилось на 30,8%, число госпитализированных — на 34,5%. Спад заболеваемости позволил вернуть некоторые перепрофилированные стационары в плановый режим. В частности, больницу Святого Георгия и больницу Святой Ольги, а также роддом № 16. Сейчас помощь пациентам с коронавирусом и пневмониями оказывают 15 городских и 3 федеральных стационара.

«Ситуация контролируемая, — она непростая, естественно, будут, наверное, и другие какие-то подъёмы, но тем не менее мы её держим», — сказал президенту Александр Беглов.

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Отметим, что в 2020 году из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов было выделено более 321 млн рублей. В 2021 году — выделено 955 млн рублей. Из федерального бюджета в 2020, 2021 и 2022 году на эти цели выделено 2 млрд 210 млн рублей. В 2022 году общий объем средств, выделенных из Резервного фонда правительства РФ и Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга, составит 1 млрд 250 млн 398 тыс. рублей.