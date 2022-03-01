Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки поместили в местные стационары 193 человека с COVID-19. Об этом 1 марта сообщили в региональном оперштабе. Это на пять пациентов меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На лечении ковида в стационарах находятся, по информации на 1 марта, 6108 петербуржцев (-338 пациентов по отношению к предыдущим стукам). В отделении реанимации находятся 530 человек (-15), подключены к аппаратам ИВЛ 248 пациентов (-20). За сутки со стационарного лечения по выздоровления выписали 93 пациентов (-55).

В городе имеется 8797 свободных коек. За сутки их количество сократилось на 610 мест. При этом в городе до сих пор работает 16 городских и три федеральных стационара для лечения пациентов с ковидом и пневмонией. Процент свободных коек, по отношению к норме Министерства здравоохранения в Петербурге, составляет 69,66% (+0,5%).

Лечением ковида на амбулаторной основе занимаются на сегодняшний день 79 673 человека, что на 7669 больных меньше, чем в предыдущие сутки. Соблюдают карантин в Петербурге 602 человека (+251).

Показатель распространения коронавирусной инфекции в городе находится на отметке в 0,69 (-0,1) при том, что согласно установленной норме, он не должен превышать единицу. Этот коэффициент используют для понимания, сколько человек может заразиться от одного больного COVID-19 до того, как он изолируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки выявили 3421 случай заражения коронавирусом (-1988). От COVID-19, как основной причины, скончались за сутки 77 человек (-1), а выздоровели 19 445 петербуржцев (+14 243).

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