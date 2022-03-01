Минск, 1 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Несколько зенитных и ракетных дивизионов на Украине около границы с Белоруссией готовились нанести удар по находившимся на территории республики российским войскам. Об этом 1 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории», — цитирует его БелТА.

Он добавил, что одновременно с объявлением решения о проведении операции Россией по демилитаризации и денацификации Украины был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Белоруссию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует подключаться к российской спецоперации на Украине, в этом нет необходимости.

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