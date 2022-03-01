Лукашенко: после учений попросил Путина оставить часть сил в Белоруссии
Минск, 1 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил главу России Владимира Путина оставить в республике часть сил после совместных учений Союзного государства «для прикрытия Гомельского направления».
Он добавил, что Белоруссия «никогда не собиралась воевать с Украиной и никогда не думала, что нам будут угрожать (с того направления)».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время на территории Украины действуют 15 политэмигрантских центров и структур, вербующих и поддерживающих белорусских оппозиционеров.
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