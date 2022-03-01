Минск, , 11:57 — REGNUM В настоящее время на территории Украины действуют 15 политэмигрантских центров и структур, вербующих и поддерживающих белорусских оппозиционеров. Об этом 1 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит пресс-служба президента страны.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси», — сказал он.

Также Лукашенко рассказал, что только в 2020—2021 годах сотрудниками пограничной службы Белоруссии и украинскими службами было найдено четыре схрона с оружием и боеприпасами на границе между двумя странами, в которых содержались ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве и патроны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность, чтобы не допустить удара в спину российским войскам