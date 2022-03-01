Минск, 1 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии приведены в готовность, чтобы не допустить удара в спину российским войскам. Об этом 1 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит пресс-служба президента республики.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

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"По словам президента, в Белоруссии также приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Лукашенко отметил, что глава белорусского минобороны доложил ему, что ВС Белоруссии готовы к прикрытию западной границы еще пятью батальонами.

«По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», — пояснил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эскалация ситуации на Украине произошла в результате игнорирования странами Запада системы безопасности.