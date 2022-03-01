Минск, , 11:26 — REGNUM Эскалация ситуации на Украине произошла в результате игнорирования странами Запада системы безопасности. Об этом 1 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и правительства республики, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе совещания, белорусский лидер задался вопросом о том, что предшествовало эскалации ситуации на Украине.

«Абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, нивелирование системы сдержек и противовесов, с трудом достигнутых после распада Советского Союза», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко отметил, что к расшатыванию ситуации в регионе также привела деградация и обесценивание международных договоров и соглашений.

При этом белорусский президент подчеркнул, что в настоящее время продолжается усиленная милитаризация и в особенности Польши, Украины и Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надеется на то, что конфликт на Украине не перерастет в конфликт планетарного масштаба.