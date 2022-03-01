Лондон, 1 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Великобритания за четыре года направила Украине £61,3 млн (примерно 7,2 млрд рублей). Средства выделялись с 2017 по 2021 год на борьбу с коррупцией, военную реформу и тренировки украинских военнослужащих. Это следует из документов фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности разведывательного сообщества Великобритании (CSSF), на который ссылается RT.

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Отмечается, что британские военные специалисты тренировали украинскую пехоту. Всего подготовку прошли до 20 тыс. военных. При этом указано, что украинских солдат готовили «на случай вооружённого конфликта с Россией».

Также Лондон прикомандировал к министру обороны Украины военного советника. Также советы Киеву давали военные специалисты из США, Канады, Германии и Польши. Только в 2021 году на эти и смежные задачи выделили £16,8 млн.

По данным издания, каждый год объём помощи увеличивался. Так, с апреля 2017 года по март 2018 года на аналогичные задачи Британия выделила £13,5 млн. В 2018—2019 годах — уже £14,02 млн, в 2019—2020-м — £17,43 млн. В 2020—2021 годах на украинские проекты Лондон направил £16,7 млн.

В отчёте CSSF о направлении денежных средств поясняется, что «Великобритания помогает Украине защищаться от внешней агрессии и сохранять территориальную целостность» путём обеспечения оборонительной подготовки вооружённых сил Украины.

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Под источником «внешней агрессии» Британия подразумевает Россию. Как заявили в фонде, Британия оказывает поддержку Украине «в противодействии всему спектру российских гибридных угроз, включая пропаганду и дезинформацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оказать Украине любую оборонительную помощь. Он также заверил президента Украины в твёрдой поддержке суверенитета Украины со стороны Великобритании и отметил, что сделает всё возможное для обеспечения поступления оборонительной помощи Украине со стороны Британии и союзников.

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