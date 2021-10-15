Лондон, , 01:32 — REGNUM Ракетное вооружение и два тральщика будут поставлены Великобританией Украине, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко 14 октября в интервью телеканалу «Дом».

Усиление флота Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Киев получит от британской стороны «современные корабли с современным оружием, соответствующим всем стандартам НАТО». Дипломат отметил, что это произойдет в ближайшее время.

Пристайко также подчеркнул, что ракетное вооружение, которое будет передано Украине поможет усилению ее «военно-морской мощи». Кроме того, Пристайко сообщил, что Лондон и Киев планируют организовать совместную сборку небольших кораблей для нужд украинских военно-морских сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Пентагон объявил, что Украина получит от США до 2025 года шесть патрульных катеров проекта Mark VI на общую сумму $84,25 млн.

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