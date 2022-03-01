Анкара, 1 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Власти Турции продолжат свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы с грустью и тревогой следим за развитием событий. Нас огорчает гибель людей. Поддерживаем исключительно позитивные отношения с Украиной и Россией, — сказал он в эфире телеканала A Haber. — Наш президент четко обозначил и определил наши отношения. На данный момент мы внимательно следим за развитием событий. Турция, чье прошлое полно славы и чести, продолжает принципиально проводить свою внешнюю политику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что за выполнением статей Конвенции Монтрё, которые также предусматривают ограничение на проход военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор, продолжают следить власти Турции.

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