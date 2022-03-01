Анкара, , 10:59 — REGNUM За выполнением статей Конвенции Монтрё, которые также предусматривают ограничение на проход военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор, продолжают следить власти Турции. Об этом 1 марта заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сохранение Конвенции Монтрё несет пользу, и мы продолжаем работу в этом направлении. Мы продолжим реализацию 19, 20, 21 статей Конвенции Монтрё о проливах, как мы это делали до сегодняшнего дня», — сказал он.

При этом накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции предупредили все прибрежные и не прибрежные страны, что не собираются пропускать военные корабли через Дарданеллы и Босфор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Армении оппозиционная партия «Дашнакцутюн» потребовала от властей страны остановить переговоры с Турцией.