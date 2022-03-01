В ДНР заявили о захвате автомобилей ОБСЕ украинскими нацформированиями
Донецк, 1 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Украинские националистические формирования захватили около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом 1 марта сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Миссия ОБСЕ на Украине
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Отмечается, что судьба сотрудников миссии неизвестна.
Напомним, утром 1 марта представители ОБСЕ покинули офисы в Донецке и Луганске и направились в сторону границы России для эвакуации.
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