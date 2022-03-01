В ДНР призвали сделать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных граждан
Донецк, 1 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать выйти мирным гражданам.
Он добавил, что с этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город, сделать гуманитарный коридор, чтобы была возможность выйти гражданским, а после этого уже разбираться с самим городом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой Народной республики (ДНР) завершают окружение Мариуполя.
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