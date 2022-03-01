Иерусалим, 1 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На Украине погиб 42-летний гражданин Израиля Роман Бродский, который уже несколько лет со своей семьёй жил в этой стране. Он пытался покинуть Киев на машине и вместе с другим гражданином Израиля направлялся к границе Молдавии, чтобы затем вылететь в Израиль, но на одном из КПП украинские военные обстреляли автомобиль, приняв Бродского за чеченского силовика. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Израиль

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»Мы выехали на шести машинах. На границе каждого города есть КПП, мы проехали несколько, и было всё нормально. На очередном блокпосту мы, как обычно, сказали, что из Израиля, хотим уехать с Украины, — рассказал друг Бродского изданию Ynet. — Я проехал, за мной ещё две машины, а по автомобилю Романа открыли огонь, приняв его за чеченца. Затем начали стрелять в нашу сторону и даже бросились в погоню. Мы чудом спаслись».

Гибель Бродского подтвердили в МИД Израиля.

«Министерство иностранных дел Израиля подтверждает информацию о том, что на Украине убит гражданин Израиля Роман Бродcкий. Его автомобиль, находившийся в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдавией, подвергся обстрелу, в результате которого он погиб», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

Также сообщается, что представители израильских властей находятся на связи с женой и детьми Романа, которые всё ещё находятся на Украине.

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего и подчеркнул, что израильские власти делают всё, чтобы помочь своим гражданам вернуться с Украины.