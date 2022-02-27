Москва, 27 февраля 2022, 19:57 — REGNUM Российские военные проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач спецоперации на Украине, к сожалению, есть погибшие и раненые. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что в Минобороны фиксируют всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над российскими военными, а также руководителей киевского режима и их исполнителей, призывающих к издевательствам над ними.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»