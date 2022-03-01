Вашингтон, 1 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Пентагоне изучают вопрос о необходимости создания механизма по связи с Россией по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

«Мы изучаем возможности, конкретного решения нет, нет и указания со стороны России, что им интересны были бы такие возможности», — заявил он.

По его словам, вопрос также касается установления контактов об использовании воздушного пространства.

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Данный механизм будет рассматриваться скорее в контексте НАТО, а не на двусторонней основе США — Россия, уточнил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства Украины Алексеем Резниковым пообещал продолжать оказывать Киеву «оборонительную помощь».

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