Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства Украины Алексеем Резниковым пообещал продолжать оказывать Киеву «оборонительную помощь». Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Помощь Украине от США Facebook.com/MinistryofDefence.UA

Джон Кирби «Министр Остин ясно дал понять, что поддержка Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима и что США продолжат оказывать Украине оборонительную помощь».

По словам Кирби, министры обязались «продолжать тесную координацию» на протяжении созданного «только Россией» конфликта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, члены палаты представителей Конгресса США разработали резолюцию, в которой содержится призыв исключить Россию из постоянных членов Совбеза ООН из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгрессе США призвали исключить Россию из Совбеза ООН — Axios