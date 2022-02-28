Москва, 28 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Вряд ли начавшиеся переговоры России и Украины смогут быстро принести хоть какие-то результаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

«Во-первых, участники очень по-разному оценивают текущую ситуацию. Украинская сторона верит, что вот уже скоро российская операция захлебнется. Кроме того, украинцы очень верят в эффективность западных санкций.

Но для того, чтобы санкции как-то успели повлиять на Россию, требуется время. Поэтому украинская сторона будет затягивать переговоры, возможно, пытаться выставить условием для начала переговоров прекращение военных действий.

Во-вторых, у украинской стороны нет никаких реальных предложений для торга. Все санкции против России не в их руках, а значит, даже заключение каких-то договоренностей не гарантирует России улучшения ситуации. То есть Украине просто нечего предложить.

Россия же на эти переговоры пошла исключительно для того, чтобы её не обвинили в том, что она против мирного решения. Поскольку надежды на то, что украинская сторона прикажет своим войскам сложить оружие, а те этот приказ выполнят, практически нет.

Так что единственный вопрос, как долго переговоры продлятся. Расстанутся ли стороны сразу же, сочтя предложения контрагентов неприемлемыми, или будут тянуть время, каждая по своим соображениям.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с представителями России.

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