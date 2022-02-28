Гомель, Белоруссия, , 11:49 — REGNUM Украинская делегация прибыла на переговоры с представителями России. Об этом сообщает 28 февраля РИА Новости.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Представители Украины прибыли в Гомельскую область Белоруссии, где должны состояться переговоры, на двух вертолётах. Местом для переговоров выбран пункт пропуска Александровка — Вильча.

Украину на переговорах с Россией будут представлять в том числе министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, говорится в сообщении офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, находится в Белоруссии с 27 февраля.

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