Мадрид, 28 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес уклончиво ответил на вопрос о своей поддержке вступления Украины в Европейский союз. В интервью радиостанции Radio Nacional de España он заявил, что присоединение к сообществу — это не тот процесс, «который может осуществляться политическим решением».

ЕС

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«У ЕС есть разнообразные отношения со многими европейскими странами, для одних — это вступление в ЕС, для других — более тесное таможенное партнёрство», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, у Украины «есть пространство для отношений с ЕС, которые, как и с остальными европейскими странами, являются последовательными».

Что касается решения Евросоюза профинансировать поставку украинским вооружённым силам оружия, то глава МИД Испании поддержал его, указа, что поддерживает решение Европейского союза о том, что европейские средства «Украина не нападает, она просто хочет защитить себя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что вопрос о возможном приёме Украины в Евросоюз станет предметом дискуссии в ЕС. По его словам, у ЕС уже есть «очень мощное соглашение с Украиной, выполнение которого необходимо активизировать».

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Ранее вступление Украины со временем в состав Евросоюза поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.