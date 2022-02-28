Брюссель, 28 февраля 2022, 11:51 — REGNUM Вопрос о возможном приеме Украины в Евросоюз станет предметом дискуссии в ЕС, заявил 28 февраля глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM.
По его словам, у ЕС уже есть «очень мощное соглашение с Украиной, выполнение которого необходимо активизировать».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вступление Украины со временем в состав Евросоюза поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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