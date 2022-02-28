Бразилия отказалась поддержать резолюции ООН против России
Бразилиа, 28 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Бразилия не будет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую президента РФ Владимира Путина или предлагающую антироссийские санкции из-за операции России по защите Донбасса. Об этом в ходе пресс-конференции в Сан-Паулу заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
»Никаких санкций или осуждения президента Путина, — отметил глава латиноамериканской страны, слова которого приводит портал G1. — Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении».
«Наша позиция с министром [иностранных дел Бразилии] Карлосом Франса — это баланс. И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии», — добавил Болсонару.
Бразильский лидер отметил, что в принятии решений в отношении России он будет руководствоваться практическими соображениями с учётом партнёрства двух государств.
«Весь мир связан, и то, что происходит за 10 тысяч километров, влияет на Бразилию, — добавил бразильский президент. — Мы должны быть очень ответственными, потому мы ведём бизнес, в частности, с Россией. Бразилия зависит от удобрений».
Болсонару также подчеркнул, что российские военные не используют тактику убийства мирных жителей.
«О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует, — указал бразильский лидер. — Говорить о резне — преувеличение, со стороны российского лидера нет интереса устраивать бойню».
Читайте также: Аргентина и Бразилия не подписали заявление ОАГ по Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный посол Украины в Бразилии Анатолий Ткач заявил, что ожидает от правительства Жаира Болсонару жёсткой позиции по конфликту с Россией. Он также обратился к правительству Болсонару с просьбой осудить действия России и применить к стране экономические санкции.
Отметим, что Бразилия вместе с Аргентиной отказались подписывать заявление стран Организации американских государств (ОАГ), осудивших специальную военную операцию России на Украине. Также документ не стали подписывать Боливия, Сальвадор и Уругвай. В число поддержавших заявление вошли США, Канада, Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Эквадор и еще ряд стран. Всего в ОАГ состоят 35 государств.
Ранее по теме: Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию по спецоперации на Украине