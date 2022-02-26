Буэнос-Айрес, 26 февраля 2022, 06:34 — REGNUM Аргентина и Бразилия отказались подписывать заявление стран Организации американских государств (ОАГ), осудивших специальную военную операцию России на Украине. Об этом 26 февраля сообщает издание La Nacion.
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По информации журналистов, аргентинский представитель объяснил отказ Буэнос-Айреса тем, что его страна считает, что конфликт не входит в компетенцию ОАГ, поскольку происходит на другом континенте.
Кроме Аргентины и Бразилии, документ не стали подписывать Боливия, Сальвадор и Уругвай. В число поддержавших заявление вошли США, Канада, Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Эквадор и еще ряд стран. Всего в ОАГ состоят 35 государств.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил, что власти страны решили отозвать своего посла из России в связи с ситуацией вокруг Украины.
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