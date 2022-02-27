Кишинёв, 27 февраля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Власти Молдавии опровергли информацию о том, что Североатлантический альянс перебрасывает вооружения для Украины через молдавский военный аэродром в Маркулештах. Об этом говорится в телеграм-канале правительства Молдавии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«В связи с циркулирующей в публичном пространстве дезинформацией о самолетах НАТО, которые якобы приземлились в аэропорту Маркулешты, сообщаем следующее: это фейк. Воздушное пространство Молдавии закрыто. За последние три дня в Маркулештах не приземлился ни один самолет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее редакция «Sputnik Молдавия» получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, а радиовещания — с 7 марта.

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