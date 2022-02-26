Кишинёв, 26 февраля 2022, 11:19 — REGNUM Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, а радиовещания — с 7 марта.
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«Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются 3 версии — на молдавском, русском, румынском языках», — отметили в редакции Sputnik Moldova, передает РИА Новости.
Ранее Служба информации и безопасности опубликовала сообщение о приказе на блокировку двух ресурсов, включая Sputnik.
Ранее стало известно, что Facebook за сутки наложила ограничения на материалы 4-х российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА Новости, «Лента.ру» и «Газета.ру».
В Роскомнадзоре заявили, что компания Meta Platforms не объяснила причины применения дискриминационных мер в отношении российских СМИ.