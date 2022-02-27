Москва, 27 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Растиражированные западными СМИ фотография женщины с перебинтованной головой и новостью о том, что при уничтожении украинского аэродрома в Чугуеве она серьезно пострадала, является фейком. На это обратил внимание телеграм-канал «Война с фейками».

GDJ Фейк-ньюс

«Не случайно многие пользователи обратили внимание на необычный цвет крови. Не можем доказать, но полагаем, что это или грим, или обычный виноградный или гранатовый сок», — пишет телеграмм-канал.

Также обращается внимание на то, что спустя пару дней появилась новая фотография, на которой видно, что эта женщина позирует с оружием.

«Вероятно, она входит в отряды территориальной обороны и чувствует себя вполне неплохо», — отмечается в посте.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети появляется много недостовреной информации о ходе специальной военной операции России на Украине.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Так, ранее появилась информацию об уничтожении на Украине группы чеченских военнослужащих, в том числе командиров Магомеда Тушаева и Анзора Бисаева, однако глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг ее.

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