Грозный, , 08:02 — REGNUM Информацию о якобы «уничтоженных на Украине чеченских военнослужащих» опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сообщил 26 февраля в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Информацию об уничтожении на Украине группы чеченских военнослужащих, в том числе командиров Магомеда Тушаева и Анзора Бисаева, Кадыров назвал фейком в духе «бандеровской пропаганды». По словам главы Чечни, он лично связался с военнослужащими, они «живее всех живых».

«У парней боевой настрой, ни единой царапины, полный боекомплект и полные запасы домашнего сушеного мяса (оно даст силу в самом тяжёлом походе), а также огромное сожаление, что в сутках всего лишь 24 часа. Ведь иначе, операцию можно было бы закончить уже сегодня», — пишет Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что одой из ключевых задач военнослужащих, участвующих в российской спецоперации на Украине является обеспечение безопасности мирного населения, а также не допустить разрушения городов.